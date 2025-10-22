رئيس جامعة القاهرة: الدمج بين النظري والتطبيقي محور رئيسي في فلسفة التعليم لدينا

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلابها وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، من خلال التعاون مع كليات ومراكز جامعة القاهرة بما يرسخ مفهوم التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ويربط بين الجانب الأكاديمي والعملى، مضيفا أن الدمج بين التعليم النظري والتطبيقي يمثل محورًا رئيسيًا في فلسفة التعليم بالجامعة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإبداع والابتكار وتطبيق المعرفة في الواقع العملي.

وأوضح عبد الصادق، أن هذه التدريبات العملية تأتي في إطار التعاون والتكامل بين جامعة القاهرة الأم وجامعة القاهرة الأهلية، وأن طلاب كلية العلاج الطبيعي قد شاركوا في تجارب علمية تطبيقية تهدف إلى تعزيز فهمهم للوظائف الحيوية لجسم الإنسان وربطها بالجوانب الإكلينيكية لتطبيقات العلاج الطبيعي، كما تلقي طلاب كلية العلوم التدريبات العملية أسس البحث العلمي والملاحظة الدقيقة، بما ينمّي مهاراتهم العلمية ويُنمّي روح البحث والاكتشاف لديهم.

جاء ذلك في إطار توفير تدريب علمي وتطبيقي لطلاب جامعة القاهرة الأهلية بكليات جامعة القاهرة الأم، ووفق البروتوكول الموقع بينهما، حيث تلقى طلاب كلية العلاج الطبيعي تدريبًا عمليًا داخل معامل الفسيولوجي بقصر العيني، وتلقي طلاب كلية العلوم أول التدريب العملي داخل معمل قسم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة الأم.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة الأهلية تسعى إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وأن التدريبات العملية لطلاب الجامعة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجيتها في تطوير التعليم القائم على الممارسة والخبرة، بما يُتيح للطلاب فرصة فريدة لاكتساب المهارات من بيئة بحثية وتعليمية متقدمة.

