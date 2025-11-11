الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري بمنطقة منشأة ناصر.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد سرقته من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية بالإكراه في الطريق العام بدائرة القسم وفرا هاربين.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

وتبين أنهما عاطلان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي سلاح ناري ودراجة بخارية مسروقة و10 هواتف محمولة.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفا بارتكابهما 9 سرقات، وأنهما اعتادا على السرقة، بهدف أخذ المال.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة منطقة منشأة ناصر قسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

