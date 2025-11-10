المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالسلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد3 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف أنه وجد المجني عليه يتحرش بنجلة عمه، وضايقها فقرر التوجه إليه، ومحادثته لكنه طرده فثار غضبه فقرر الانتقام منه وأخرج سلاح أبيض مطواه وطعنه في الحال وتركه غارقا في دمائه.



البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من أحدي المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنه ويتلقي العلاج، وبعمل التحريات للازمة، وتفريغ كاميرات المراقبه تم التوصل إلي المتهم.



وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

