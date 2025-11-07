الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظة دمياط توزع وجبات ساخنة على عمال النظافة

مبادرة لتوزيع وجبات
مبادرة لتوزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة
بدأت محافظة دمياط اليوم تنفيذ مبادرة لتوزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة في شوارع المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبتوجيهات المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، دعمًا لجهودهم اليومية في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

مبادرة إنسانية تعكس التقدير لعمال النظافة

وجاءت هذه الخطوة بالتعاون بين إدارة البيئة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس تقدير الدولة والقيادة المحلية لعمال النظافة الذين يمثلون الركيزة الأساسية في الحفاظ على بيئة نظيفة وشكل حضاري يليق بأبناء دمياط.

 

 مبادرة لتوزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة
 مبادرة لتوزيع وجبات ساخنة ومياه وعصائر على عمال النظافة

متابعة ميدانية وتكليفات بتكثيف الأعمال اليومية

وخلال متابعتها الميدانية، شددت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال اليومية ورفع كفاءة منظومة النظافة من خلال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة، ووضع صناديق جمع المخلفات أمام المحال والورش الصناعية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لضمان انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري.

تنسيق مستمر مع المجتمع المدني لدعم العمال

وأكدت نائب المحافظ أن هناك تنسيقًا جاريًا مع الوحدات المحلية والمجتمع المدني بجميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم الكامل لعمال النظافة خلال الأيام المقبلة، تأكيدًا لحرص محافظة دمياط على دعم العاملين في الميدان ماديًا ومعنويًا واستمرار الجهود نحو بيئة نظيفة ومستدامة.

