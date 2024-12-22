قرارات هامة لضبط الأسواق.. انطلاق مبادرة التجارة الإلكترونية لحماية المستهلكين.. توفيق أوضاع المنصات الإلكترونية غير الرسمية.. وتطبيق جديد لحل مشكلات التسوق عبر الإنترنت

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إنطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، والتي تستمر لمدة خمس أيام، وبحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع التواصل الإجتماعي .

انطلاق مبادرة تجارة الكترونية

وأشار رئيس الجهاز أننا رصدنا في الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والتي أثرت بشكل كبير علي حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتًا أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمس أيام، لإزالة أسباب كافة شكاوي المواطنين العالقة بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي بعدما شهدناه مؤخرا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتي بدورها تؤثر علي حقوق المستهلكين، علاوة علي تأثيرها علي الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.

حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه

وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلي 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 %، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

توفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية

ويأتي إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة " من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر.

السجيني: حل 95 % من الشكاوى الواردة للجهاز

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، تلقي خلال عام 2024 العديد من الشكاوي والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوي، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوي، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقي الجهاز في مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوي ، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوي بنسبة انجاز 95.2 %، مضيفًا أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوي الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

السجيني: الإعلان عن قائمة المنصات الملتزمة بقانون حماية المستهلك

ووجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك.

ويدرس الجهاز الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزا لهم لتحقيق مزيدا من الإنضباط في هذ الملف والذي يهُم قطاع كبير من المستهلكين.

حماية المستهلك: رصد الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار رئيس الجهاز، أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الإجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين.

كما أنها معنية بفحص المسابقات التى يتم الإعلان عنها بأى وسيله اعلانية والقيام بالمراقبة على جميع انواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة علي وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الإجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها ( وزارة الصحة – هيئة الدواء ) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.

وأضاف أنها تقوم بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول علي إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه،وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب.

السجيني: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية

وأشار رئيس الجهاز، أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018 والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيدًا من التوازن في أطراف العملية الإستهلاكية وأيضًا تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضًا للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضًا هو ضرورة أن يكون لدي الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل (الشحن).

ووجه رئيس الجهاز رسالته لكافة المشاركين في المبادرة، علي ضرورة بذل قصاري جهدنا لحل شكاوي المستهلكين والإلتزام بأحكام القانون مع التأكيد علي ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذا في الإعتبار الحفاظ علي الكيانات التجارية الملتزم.

إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية

من ناحية أخرى، أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، ويأتي ذلك إيمانًا من جهاز حماية المستهلك بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين، بما يهدف إلي خُطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود الجهاز في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأكد الجهاز أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوي والبلاغات علي مدار الساعة فضلًا عن إمكانية التعرف علي كافة خدمات الجهاز الرقمية والتعرف علي إستداعاءات السلع والمنتجات في كافة القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.

وأشار السيد ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، الي أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية، يُعد خطوة هامة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين، نظرا لما كان موجود من قبل وهو اقتصار التواصل لتسجيل الشكوي / البلاغ عبر الخط الساخن من خلال ( الخط الأرضي فقط ) وبذلك أصبح بإمكان المواطنين تسجيل / متابعة الشكاوي والبلاغات عبر التطبيق علي مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز إلى أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسئولياته وتمكينه من إتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، مما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه،وهذا وبدوره ينعكس علي خفض معدلات الشكاوي الواردة من المواطنين.

في سياق مُتصل، أشاد رئيس الجهاز، بالدورالكبير الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء ال Mobile Application والذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة هامة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية وبحثية، خاصة في المجالات الإقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك.

وأشار إلى أن هذا التطبيق، يأتي انعكاسا حقيقيا ل(بروتوكول التعاون)، الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء، في مارس الماضي، والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخري تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك في مجالات توعية المستهلكين.

خدمات تطبيق جهاز حماية المستهلك

ويُساهم التطبيق في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصري من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة ( استدعاءات ) في الأسواق والتحذيرات من المنتجات الغير آمنة، مما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق.

كما يحتوي التطبيق على أقسام عدة منها:

- تسجيل ومتابعة، الشكاوي والبلاغات / متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز / استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية / التعرف علي أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية / التعرف علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية / التعرف علي مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع ( السيارات – الأجهزة الكهربائية )/ أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ايمانًا منا، بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والإستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية. كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكاواهم بدلًا من الاعتماد على الوسائل التقليدية، لضمان سرعة تسجيل الشكوي، مؤكدا علي أن تسجيل الشكاوي والبلاغات متاح علي التطبيق علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

وأعلن الجهاز عن طرق التواصل وتسجيل الشكاوي والبلاغات من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/ ، كما يمكنكم تحميل تطبيق حماية المستهلك من.Google play / App Store.

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