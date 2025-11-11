سقوط عصابة سرقة البطاقات الائتمانية في قبضة مباحث قصر النيل

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة بطاقة ائتمانية من أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبلغ مالى بـ منطقة قصر النيل.

سرقة بطاقات الائتمان بقصر النيل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة القسم لقيامهم بسرقة بطاقة إئتمانية من أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

