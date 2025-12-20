السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

العلاقات المصرية الروسية

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن  العلاقات المصرية الروسية شهدت خلال السنوات الماضية منحنى تصاعديا ملموسا على كافة المستويات تجاوز الأطر الدبلوماسية لتمتد إلى شراكة استراتيجية.

ويحضر لافروف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وكان قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية  بدر عبد العاطي.

ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلاقات المصرية الروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي تكليفات الرئيس توجيهات الرئيس قرارات جمهورية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الشراكة الروسية الأفريقية

مواد متعلقة

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

شكرًا مصر والرئيس السيسي، رسالة البرهان عقب زيارته للقاهرة

أزمات سد النهضة وغزة والخرطوم أبرزها، رسائل قوية من السيسي لرؤساء فرنسا والسودان والكونغو الديمقراطية

مباحثات مصرية سودانية بالقاهرة.. السيسي يؤكد للبرهان دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الراهنة.. ويشدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره

9 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية السودانية اليوم بالقاهرة

البرهان للسيسي: نقدر مساندة مصر المتواصلة للسودان ومساعيه لإنهاء الأزمة الراهنة

رسالة قوية من مصر والسودان لحماية الأمن المائي

القاهرة والخرطوم تشددان على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads