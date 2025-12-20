السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

18 حجم الخط

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

العلاقات المصرية الروسية

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت خلال السنوات الماضية منحنى تصاعديا ملموسا على كافة المستويات تجاوز الأطر الدبلوماسية لتمتد إلى شراكة استراتيجية.

ويحضر لافروف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وكان قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر.

