خارج الحدود

مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو
تستضيف جمهورية مصر العربية المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة بحضور أكثر من ٥٠ دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية، للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر ٢٠٢٤، حيث ستركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.

القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه من المقرر أن يتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة. 

دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

كما سيتم تنظيم حدثين جانبيين على هامش المؤتمر الوزاري، أحدهما حول "دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية" والآخر حول "التعاون الثلاثي وسبل تحقيق التنمية الشاملة".

