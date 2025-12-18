مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية

18 حجم الخط

تستضيف جمهورية مصر العربية المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة بحضور أكثر من ٥٠ دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية، للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر ٢٠٢٤، حيث ستركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.

القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه من المقرر أن يتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.

دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

كما سيتم تنظيم حدثين جانبيين على هامش المؤتمر الوزاري، أحدهما حول "دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية" والآخر حول "التعاون الثلاثي وسبل تحقيق التنمية الشاملة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.