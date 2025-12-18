الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

القاهرة والخرطوم تشددان على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان
شهدت المباحثات المصرية السودانية اليوم التشديد على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، أعقبها التقاط صورة تذكارية. ثم عقدت جلسة مباحثات موسّعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسّد تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة. واختُتمت المراسم بمأدبة غداء أقيمت على شرف ضيف مصر الكريم.


وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة.

