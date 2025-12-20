استعدادا لامتحانات منتصف العام، انتظام التدريب العملي لطلاب علوم القاهرة الأهلية

18 حجم الخط

يواصل طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية، تنفيذ برامج تدريب عملي منتظمة ومكثفة داخل معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة الأم، وذلك في إطار الاستعداد للامتحانات العملية لنهاية الفصل الدراسي الأول.

استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

ويشمل التدريب العملي معامل علم الحيوان، والفيزياء، والكيمياء، حيث يكتسب الطلاب خبرات تطبيقية مباشرة داخل بيئة معملية متقدمة، تتيح لهم التعامل مع العينات والأجهزة والتجارب العلمية المختلفة، تحت إشراف أكاديمي متخصص، بما يسهم في ترسيخ الفهم العلمي وتنمية المهارات البحثية والتحليلية، ورفع كفاءة الأداء العملي لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة، أن هذه التدريبات تعكس رؤية الجامعة في بناء منظومة تعليمية حديثة تقوم على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن إتاحة التدريب داخل معامل جامعة القاهرة الأم يضمن للطلاب التعرض لأفضل الممارسات الأكاديمية والتقنية، لافتًا إلى حرص الجامعة الأهلية على إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة معًا، وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال شراكات أكاديمية فعالة مع مؤسسات تعليمية رائدة.

مراجعات عملية لطلاب جامعة القاهرة الأهلية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن هذه البرامج التدريبية تأتي متزامنة مع مراجعات عملية نهائية تستهدف تهيئة الطلاب بشكل شامل للامتحانات العملية، وتعزيز قدرتهم على الربط بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي، لافتًا إلى أن فلسفة التعليم التي نتبناها الجامعة الاهلية تقوم على الفهم والتجربة والتطبيق، وليس الحفظ فقط، وهو ما ينعكس بوضوح في مستوى الأداء العملي للطلاب داخل المعامل.

ومن جهتها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي أن التدريب العملي يمثل ركيزة أساسية في إعداد طلاب العلوم والقطاع الصحي بوجه عام، لما له من دور محوري في بناء القدرات العلمية والبحثية، مشيرًة إلي أن التدريب داخل معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة الأم يتيح للطلاب بيئة تعليمية ثرية، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ومجالات البحث العلمي.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية أن هذا التعاون الأكاديمي مع جامعة القاهرة الأم يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعات، ويعكس التزامها الدائم بتوفير أفضل فرص التدريب العملي لطلابها، بما يسهم في تخريج كوادر متميزة علميًا وعمليًا، قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.

