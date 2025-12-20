كايروكي تجهز مفاجأة كبرى خلال أيام

18 حجم الخط

تستعد فرقة "كايروكي" الغنائية للكشف عن مفاجأة فنية ضخمة لجمهورها في مصر والوطن العربي خلال الأيام القليلة القادمة، وسط حالة من الترقب الكبير بين محبي الفريق على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر ل"فيتو" أن أعضاء الفرقة، بقيادة الفنان أمير عيد، قد انتهوا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع فني جديد، من المقرر الإعلان عن تفاصيله رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

تكتم حول التفاصيل

وتفرض "كايروكي" سياجًا من السرية حول طبيعة هذه المفاجأة، فيما رجحت مصادر مقربة أن الأمر يتعلق بطرح عمل غنائي جديد أو التحضير لحفل ضخم بمواصفات عالمية، ليكون بمثابة هدية للجمهور مع بداية العام الجديد.

نشاط فني مكثف

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها الفرقة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت حفلاتها الأخيرة إقبالًا جماهيريًا تاريخيًا، بالإضافة إلى تصدر أعمالهم الغنائية قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة نشر "البرومو" التشويقي للمفاجأة عبر الحسابات الرسمية لفرقة كايروكي، تمهيدًا لإطلاق المشروع الذي يراهن عليه الفريق ليكون نقلة مختلفة في مسيرتهم الفنية.

