مروان بابلو يغني في ألبوم كايروكي الجديد

18 حجم الخط

يواصل فريق كايروكي لتجهيز ألبومه الجديد، حيث أنهى الفريق تسجيل عدد من الأغاني، تمهيدًا لطرحه في مطلع العام الجديد.

مروان بابلو يشارك في ألبوم كايروكي الجديد

ويشارك نجم الراب مروان بابلو في ألبوم كايروكي الجديد بأغنية مع الفريق، حيث أنهما انتهوا من تسجيلها مؤخرًا.

وكان أحيا مروان بابلو ضمن حفلة برفقة حمزة نمرة وكايروكي في المملكة العربية السعودية وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وأشعل “بابلو” حماس الجمهور بعدد كبير من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وقدم غابة بونو بونو المبدأ وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكان أحيا نجم الراب مروان بابلو حفلًا غنائيًّا استثنائيًّا في أبو ظبي السبت الماضي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتعرض مروان بابلو لموقف محرج خلال حفله في أبو ظبي، حيث فصل المايك الذي يغني به على المسرح، ما أدى إلى تركه المسرح والمغادرة.

وتفاوت أسعار تذاكر حفل مروان بابلو في أبو ظبي 2025 بين الفئات التالية:

الفئة الأولى: 111.93 درهم إماراتي ما يعادل 1467.81 جنيهًا مصريًّّا.

الفئة الثانية: 83.60 درهم إماراتي، ما يعادل 1096.20 جنيهًا مصريًّا.

الفئة الثالثة: 55.26 درهم إماراتي، ما يعادل 724.56 جنيهًا مصريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.