الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات والدراجات النارية في الزيتون

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض سياراتهم ودراجاتهم النارية للسرقة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍ أسفرت جهوده عن تحديد المتهم.

وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وضبط بحوزته مبلغ مالي و2 مفتاح مصطنع، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر، وتسليم المسروقات لأصحابها

سرقة بمنتصف الليل، اعترافات 3 عاطلين أمام النيابة بتفاصيل السطو على شركة بمدينة نصر

ضبط عصابة سرقة الهواتف بالإسكندرية، ولص أسطوانة بوتاجاز بقنا

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads