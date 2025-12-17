حبس عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر، وتسليم المسروقات لأصحابها

18 حجم الخط

أمرت نيابة بدر بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الوحدات السكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء ملاك الشقق المسروقة لاستلام المسروقات التي تخصهم.

سرقة وحدات سكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض شققهم تحت الإنشاء والتي ما زالوا يجهزونها للسرقة.

انتقل فريق من المباحث للمعاينة وإجراء التحريات.



وبتكثيف التحريات تبين أن تشكيلا عصابيا مكونا من 4 عاطلين وراء ارتكاب الوقائع، وبضبطهم اعترفوا بسرقة 4 شقق تحت الإنشاء داخل عقارات سكنية.

كما أرشدوا عن كافة المسروقات، وتم ضبطها لدى عميلهم سيء النيابة، وهو تاجر خردة، ونجحت قوات الأمن في ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث باشرت التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.

