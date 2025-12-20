بعد القبض عليها، الفنانة التركية إزجي أيوب أوغلو تكشف حقيقة حيازتها للمواد المخدرة

18 حجم الخط

أصدرت الفنانة التركية الشهيرة، إزجي أيوب أوغلو، بيانًا توضيحيًّا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب إطلاق سراحها من الحجز ضمن تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول، شملت حملة توقيفات استهدفت عددا من الأسماء المعروفة.

القبض على الممثلة إزجي أيوب أوغلو

وكانت السلطات الأمنية التركية قد اقتادت أيوب أوغلو إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، حيث قدمت عينات من الدم والشعر وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه التحقيقات، وعقب انتهاء عملية أخذ العينات والاستماع إلى أقوالها من قبل النيابة العامة، تقرر إخلاء سبيلها دون فرض أي قرارات بالاعتقال أو وضعها تحت الرقابة القضائية.

أول تعليق رسمي لإزجي أيوب أوغلو

وفي بيانها الأول الموجه للرأي العام، أوضحت أيوب أوغلو ملابسات تواجدها في موقع المداهمة قائلة: “تم توقيفي أثناء تواجدي في منزل أحد جيراني وأصدقائي خلال عملية تفتيش جرت اليوم. لقد تم الإدلاء بأقوالي أمام النيابة العامة ومن ثم أطلق سراحي”.

ونفت الفنانة بشكل قاطع كافة المزاعم التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية حول تورطها في قضايا ممنوعات، مؤكدة أن "جميع الادعاءات الواردة في الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة"، كما أشارت إلى أن محاميها سيتولى تقديم المزيد من الإيضاحات حول المسار القانوني للعملية إذا استدعت الحاجة لذلك.

وجاء ذلك ضمن حملة أمنية تقوم بها السلطات التركية ضد عدد من الفنانين في تحقيقات متعلقة بالمخدرات.

