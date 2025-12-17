الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل وفاتها بساعات.. نيفين مندور تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

نيفين مندور، فيتو
نيفين مندور، فيتو
18 حجم الخط

فاجأت الممثلة نيفين مندور، جمهورها عبر نشرها صورة لها بالحجاب، علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك قبل ساعات من وفاتها صباح اليوم. وأثني متابعوها علي إطلالتها بالحجاب.

 

 

وفاة الممثلة نيفين مندور 

 في صدمة للوسط الفني، أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الممثلة نيفين مندور، إثر حريق هائل اندلع في منزلها.

وأعلن شريف إدريس، خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور فى ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكي".

 

واشتهرت الممثلة نيفين مندور “ 53 عامًا” عبر تجسيد دور البطولة في فيلم “اللي بالي بالك”، أمام النجم محمد سعد الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه قبل أن تختفى بعده ثم عادت من خلال أعمال تليفزيونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة نيفين مندور الممثلة نيفين مندور وفاة خروج نيفين مندور من السجن نيفين مندور بالحجاب نيفين مندور سبب وفاة

مواد متعلقة

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

سر تغير اسم مسلسل عمرو سعد لـ “عباس”

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads