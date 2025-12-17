قبل وفاتها بساعات.. نيفين مندور تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

18 حجم الخط

فاجأت الممثلة نيفين مندور، جمهورها عبر نشرها صورة لها بالحجاب، علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك قبل ساعات من وفاتها صباح اليوم. وأثني متابعوها علي إطلالتها بالحجاب.

وفاة الممثلة نيفين مندور

في صدمة للوسط الفني، أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الممثلة نيفين مندور، إثر حريق هائل اندلع في منزلها.

وأعلن شريف إدريس، خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور فى ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكي".

واشتهرت الممثلة نيفين مندور “ 53 عامًا” عبر تجسيد دور البطولة في فيلم “اللي بالي بالك”، أمام النجم محمد سعد الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه قبل أن تختفى بعده ثم عادت من خلال أعمال تليفزيونية.

