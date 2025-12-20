بالأرقام، نتائج الحملة المكبرة للمرافق بالطالبية والهرم خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط العديد من القضايا المتنوعة في حملة مكبرة، شنتها بدوائر قسمي شرطة الهرم والطالبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين.



ففي مجال البحث الجنائي والمرور، تم ضبط ٣٠ حالة اشتباه - ١١ سحب متنوع – ١٢ نموذج 125.

وتم تحقيق العديد من النتائج في مجال المرافق، منها التحفظ على ٢٣٠ كرسيا - ٢٠ قلب شيشة – ١٠ طقطوقات – ٤ تروسيكلات – ٢٥ قلب شيشة – ٤٥ إستاندًا – ٥ طقطوقات – ٢ ثلاجة عرض – ١٧ ميزان.

تأتي الحملة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الوجود الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيًّا، والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.

تعطيل الخدمات

ووضع قانون العقوبات، عقوبات قاسية لكل من يتعمد تعطيل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج، حيث نصت المادة 361 منه على أن: "كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".



الاتلاف عمدا

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري، كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية.



ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرق أو أتلف عمدًا بأي طريقة كانت شيئًا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية، أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير.

