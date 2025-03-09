الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

مرافق الأقصر تحرر 173 محضر مخالفات وضبط كميات من الألعاب النارية

حملات بالأقصر
حملات بالأقصر

نفذت إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة عدد من الحملات الصباحية والمسائية على مدار الأسبوع، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية داخل نطاق شوارع المدينة الرئيسية والجانبية.

مرافق الأقصر تشن حملات مكبرة 


وأسفرت أعمال الحملات عن تحرير المحاضر الآتيه 34 محضر إشغال، 13 محضر بائع متجول، 11 محضر نظافة عامة، 42 محضر مضبوطات متنوعة، 73 محضر إزالات إدارية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية.

 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية. 

 

 

 

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