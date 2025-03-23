الأحد 23 مارس 2025
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قافلة طبية مجانية بقرية البصراط مركز المنزلة بالتعاون مع جمعية رعاية المرضى

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

تابعت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي القافلة الطبية بمجمع جمعية رعاية المرضى بالبصراط تخصصات (الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال وحديثي الولادة، والأسنان التحاليل).

الكشف على 104 حالات


وتضمنت القافلة الكشف على 104 حالات وعمل التحاليل اللازمة وتحويل عدد 3 حالات عمليات لجامعة المنصورة.

وشارك في القافلة نخبة من الأطباء المتميزين وعلى رأسهم؛ الدكتور وليد عمر، رئيس قسم الجراحة جامعة المنصورة، الدكتور عيد داود، أستاذ القلب والباطنة جامعة المنصورة، والدكتور كامل يوسف، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى جامعة المنصورة، والدكتور محمد صلاح استشارى الجلدية مستشفى دمياط، والدكتورة سماح جويق استشارى الأطفال وحديثى الولادة، الدكتورة هبة هشام أخصائى جراحة الفم والأسنان، الدكتورة أسماء داود أخصائى جراحة الفم والأسنان، الدكتور محمد البداية استشارى التحاليل وبحضور أ.صلاح البكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا

 

أشادت وكيل وزارة التضامن بالجهود التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تستهدف تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت أهمية المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري هو أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

 

وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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