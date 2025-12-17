ياسر جلال يعلق على طلاق مصطفى أبو سريع

18 حجم الخط

علق النجم ياسر جلال على المنشور الذي أعلن من خلاله الفنان مصطفى أبو سريع الطلاق بالثلاثة من أم أولاده.

وكتب الممثل في تعليقه: "إهدى يا مصطفى، وإن شاء الله خير، وربنا يهدى نفوسكم ويصلح الأحوال بينكم، ويلم شملكم من تانى على بعض، ويخليكم لبعض إنت والمدام وآدم ونوح".

انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته

وسبق وأعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.

وأكد أبو سريع أن الطلاق تم بالتراضي الكامل بين الطرفين، موضحًا أنه لم يرَ من زوجته سوى كل خير، واصفًا إياها بالزوجة والأم المثالية لولديهما آدم ونوح، ومشيرًا إلى أنها لم تقصر يومًا في حقه.

وشدد الفنان على أن الانفصال لا يعني نهاية العلاقة الإنسانية، مؤكدًا استمرار المودة والرحمة والتواصل بينه وبين طليقته، من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أنهم “أجمل ما في حياتهما”.

ودعا مصطفى أبو سريع جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له ولأولاده، مؤكدًا إيمانه بقضاء الله وقدره، واختتم بيانه بالدعاء أن يحفظ الله أبناءه ويجعلهم من الصالحين.

تعاون مصطفي أبو سريع مع ياسر جلال

ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفي أبو سريع يشارك حاليًا مع النجم ياسر جلال في مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل.

وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

