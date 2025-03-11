ابن أمه وباع عفشي وشقتي، سيدة تروي أسباب رفع دعوى طلاق بأكتوبر

روت ربة منزل أسباب رفعها دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام قاضي الأسرة بمحكمة أكتوبر.

وقالت: “عشت عامين في جحيم حماتي المتسلطة وزوجي ابن أمه، كنت أظن أنني سأستطيع طوال حياتي تحمل القهر ولكن مع مرور الوقت تدهورت حالتي النفسية والصحية، ونفد صبري، وقررت الطلاق وخاصة بعدما باع عفش الزوجية والشقة التي تزوجني بها بناء على طلب والدته، وقررت أنها الفرصة المناسبة للحصول على حكم ضده بالتبديد والطلاق للضرر”.

وأضافت الزوجة:"هذا الجحيم الذي عشته ضريبته موافقتي منذ أول يوم زواج أن تقيم حماتي معانا بشقتنا لتلبية رغبة زوجي لرعايتها، وخاصة أن زوجي نجلها الوحيد، ولم أكن أعرف أني بذلك غرست الخنجر الذي سيدمر حياتي ويحولها إلى جحيم".

وتابعت: حماتي أصبحت صاحبة القرار في شقتي وزوجي الطائع لها، فضلا عن تدخلها في كل أمور حياتي، وعندما كنت اعترض تكون الإهانة والضرب نصيبي، الأمر الذي لم أتحمله وعندما طلبت من زوجي أن يتوجه بوالدته لمنزلها، قام بضربي وتركت المنزل وتوجهت لمنزل والدي وبدلا من يقوم بمصالحتي، علمت ببيعه عفش الزوجية وبيعه الشقة وتوجهه للعيش مع والدته بمنزلها، مما دفعني إلى رفع دعوى الطلاق.

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