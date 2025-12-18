الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
18 حجم الخط

 كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور  أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج مسكن.

وتلك القطع كان قد تم التقديم، والتى عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025  إلى 13 - 11- 2025  بـ 18 مدينة.

وسيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ مدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان ).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة ان طرح تلك الأراضى  يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو  جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674:

713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان أراضي الإسكان الأكثر تميز ا اراضى الاسكان

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads