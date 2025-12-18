ممثلة روسيا: واشنطن تستعد لمشاركة بوتين المحتملة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل

18 حجم الخط

ذكرت سفيتلانا لوكاش ممثلة روسيا بصيغة (الشيربا) في مجموعة العشرين، أن الجانب الأمريكي يستعد لإمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة المجموعة في ديسمبر 2026.

ممثلة روسيا: واشنطن تستعد لمشاركة بوتين المحتملة في قمة مجموعة العشرين

وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" على هامش الاجتماعات الأولى لممثلي دول مجموعة العشرين في واشنطن يومي 15-16 ديسمبر، والتي تمثل بداية الرئاسة الأمريكية للمنظمة لعام 2026.

وقالت لوكاش: "تستعد الولايات المتحدة لمشاركة فلاديمير بوتين في القمة في ميامي في ديسمبر من العام المقبل".

وفي المقابل قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تقف على أنقاض.

الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية مدمرة

وأضاف بيسكوف لصحيفة "إزفستيا": "نأمل أنه سيكون بمقدورنا (روسيا والولايات المتحدة)، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية التي هي في الواقع مُدمرة".

وتابع بيسكوف أن "موسكو تعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة النظر هذه، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة وهي مفيدة للطرفين. لذلك نأمل أن نتمكن، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، من البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية".

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلا عن مصادر، بإجراء محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا في ميامي بولاية فلوريدا هذا الأسبوع.

بوتين يحذر من تداعيات فشل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

