وزير الخارجية يكشف تفاصيل المباحثات مع نظيره الروسي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك علاقات راسخة بين مصر وروسيا قائمة على الصداقة والشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا فى القاهرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية تجاوزت الأطر التقليدية.

وأضاف أنه تم تركيب ضغط المفاعل النووي، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي افتتاح تركيب أجزاء بالمفاعل النووي، مما يؤكد الالتزام بالبرنامج الزمني.

وأشار إلى أنه بحث مع لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا والتعاون مع مجال الصناعة والتجارة والزراعة والعديد من مجالات التعاون.

وأوضح أن المباحثات أكدت أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعد رؤية شاملة بين قادة البلدين لتشجيع الاستثمار فى مصر ونقل التكنولوجيا من روسيا إلى مصر.

وأضاف: العالم يمر بمرحلة من التعقيد، وتؤمن مصر بأنه لا بد من التعاون مع الشركاء الدوليين ومن بينهم روسيا، ونرحب بالتعاون مع روسيا لتعزيز السلام ورفض أي شيء يزعزع السلام والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

ونوه بأنه تم تباحث الأوضاع فى الشرق الأوسط وفى الضفة الغربية وغزة وضرورة وقف إطلاق النار وفقا المسؤولية التاريخية لمصر لتهدئة الوضع.

وأكد ضرورة اطلاع المجتمع الدولى مسؤوليته وضرورة وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودخول المساعدات الإنسانية دون شرط.

وشدد على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات فى الضفة وغزة، ولا يمكن أن تستمر بأى حال من الأحوال، مؤكدا أن تهدئة الأوضاع فى غزة والضفة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن الوضع الليبى وضرورة تشكيل قيادة ليبية موحدة لوضع حد للأزمة الممتدة من العام 2011.

كما أشار إلى أنه تم التباحث بشأن الوضع فى سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى سوريا، وكذلك الأزمة السودانية والتأكيد على وحدة الأراضى السودانية.

وأضاف أنه تم التباحث بشأن الملف النووي الإيراني، كما أكد ثوابت الموقف المصري بتغلب الحلول السياسية في الأزمة الأوكرانية لتحقيق الاستقرار.

واختتم: من ضفاف نهر النيل إلى ضفاف نهر الفولجا يعتبر جسرا للحوار المسئول بين البلدين.

واستقبل عبد العاطي نظيره الروسي ظهر اليوم، وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة.

