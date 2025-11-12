توخيل يشيد بعودة بيلينجهام ويتحدث عن راشفورد وفودين قبل مواجهة صربيا

18 حجم الخط

أعرب توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن سعادته بعودة النجم جود بيلينجهام إلى صفوف الفريق، وذلك قبل مواجهة صربيا غدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال توخيل، في المؤتمر الصحفي الذي نقلت تفاصيله شبكة BBC البريطانية: "أنا سعيد للغاية بعودة بيلينجهام، الأجواء في المعسكر خلال اليومين الماضيين كانت رائعة، الجميع متحمس ومفعم بالطاقة. الروح المعنوية مرتفعة، والتدريبات تسير بشكل تنافسي وهادئ في الوقت نفسه، وهذا ما نطمح إليه. لدينا حصة تدريبية إضافية غدًا لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة، وبيلينجهام جزء أساسي من هذه الاستعدادات".

وحول وضع ماركوس راشفورد بعد إعارته إلى برشلونة، قال توخيل: "لا أشعر بالقلق حيال حالته النفسية، نحن في نوفمبر الآن، ووجوده في برشلونة مستحق تمامًا. عليه أن يثبت جدارته هناك كل ثلاثة أيام، وهذا الأمر إيجابي بالنسبة لنا أيضًا. لا يزال أمامنا وقت طويل قبل كأس العالم، وراشفورد في وضع جيد، هو لاعب تنافسي، ووجوده معنا في المعسكر مستحق. عليه أن يؤكد ذلك في المباراتين المقبلتين".

كما تطرّق توخيل إلى إمكانية إشراك الثنائي فيل فودين وجود بيلينجهام معًا، قائلًا: "لم يتدربا كثيرًا حتى الأمس، لكنهما سيعودان اليوم إلى الملعب بكامل طاقتهما. من الرائع دومًا وجود فودين، إنه شخص مميز تمامًا مثل بيلينجهام، وأنا سعيد بتواجدهما معًا ضمن المجموعة".

وفيما يتعلق بمنافس الغد، أوضح مدرب "الأسود الثلاثة": "صربيا فريق قوي، ولديهم سجل مميز، خصوصًا في بلجراد. في مواجهتنا السابقة تمكّنا من الحد من خطورتهم بفضل جودة أدائنا. الآن لديهم مدرب جديد وطاقة مختلفة، لكن المجموعة نفسها من اللاعبين. علينا أن نكرر الأداء السابق، دون أن نستهين بالمباراة. ستكون مواجهة صعبة تتطلب جهدًا وتكيّفًا مع أسلوبهم وضغطهم. لا نعرف شكلهم التكتيكي الجديد بعد، لذلك علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات".

هل يستمر توماس توخيل في تدريب منتخب إنجلترا؟

فيما فتح الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، الباب أمام استمراره في منصبه لما بعد كأس العالم 2026.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سعيدًا معي، فستبقى دومًا احتمالية للبقاء، لكن التركيز الآن منصب على المعسكر المقبل".

وأضاف: "لا يوجد ما أعلنه في هذه اللحظة، لكني سعيد جدًا بالطريقة التي تمضي بها الأمور، وأظن أن الاتحاد سعيد أيضًا مثلي، لكن ينبغي أن أثبت نفسي هنا، وما بعد ذلك سيأتي".

وأكد توخيل أنه في أفضل حالة ذهنية، نظرًا إلى المحبة التي يكنها للفريق والدعم المتواصل من مسؤولي الاتحاد، مضيفًا: "أحب الاتجاه الذي نمضي فيه، وما زال لدينا وقت للحديث عن تجديد العقد".

وبسؤاله عمّا إذا كان يستبعد تجديد عقده قبل مونديال 2026، أجاب: "لا، بالطبع لا، لكن هذا ليس مطلبًا".

يستعد المنتخب الإنجليزي لختام مبارياته في المجموعة الـ11، حيث يستضيف صربيا يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يتوجه إلى ألبانيا بعد 3 أيام، لخوض آخر لقاء رسمي قبل انطلاق كأس العالم الصيف المقبل، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.