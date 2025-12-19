4 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا شرق خان يونس

18 حجم الخط

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 4 فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط حالة من التوتر والتصعيد الأمني في المنطقة، مع انتشار مكثف للجنود والمركبات العسكرية في الشوارع الرئيسية.

كما كشفت تقارير إخبارية بأن مستوطنين يضعون بوابة حديدية في وادي كفر نعمة غرب رام الله.



كان طيران الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط قطاع غزة.



كما أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

طيران الاحتلال يستهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط غزة

أفادت شبكة «العربية»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

وأمس، أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له إن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.