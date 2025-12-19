الجمعة 19 ديسمبر 2025
وزير العمل يختتم زيارته لإيطاليا بلقاء الجالية المصرية

اختتم وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الخميس، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، بعقد لقاء موسّع مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز التواصل المباشر مع العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى مطالبهم، ودعم سبل الحماية والرعاية لهم.

وشهد اللقاء حضور كلٍ من وليد عثمان القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو، والقنصل أحمد البقلي، إلى جانب أعضاء القنصلية العامة بميلانو، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب معالي الوزير، وسعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي.

وخلال اللقاء، استعرض جبران جهود وزارة العمل في مجال رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، بالتنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول التي تشهد كثافة عمالية للمصريين، وفي مقدمتها دولة إيطاليا، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على صون حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب المهنية والقانونية.

كما شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين الوزير وأبناء الجالية المصرية، تناول التحديات التي تواجه العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، ودور وزارة العمل، من خلال مكاتب التمثيل العمالي، في متابعة أوضاع العمال، والتدخل لحل المشكلات التي قد تواجههم، وتقديم الإرشاد والدعم اللازم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل مع العمالة المصرية بالخارج، والعمل على تطوير آليات الحماية والرعاية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

