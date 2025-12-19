الحصر العددي، تفوق المستقلين في 5 دوائر بجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025 بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بـمحافظة القليوبية حضورا لافتا للمرشحين المستقلين، الذين نجحوا في فرض كلمتهم وحصد 4 مقاعد برلمانية في 5 دوائر انتخابية شهدت منافسات شرسة، وفقًا للحصر العددي للجان العامة.

وأظهرت نتائج الحصر العددي تفوق المستقلين في دوائر (بنها وكفر شكر، طوخ وقها، قليوب والقناطر، والخصوص والخانكة)، حيث تمكنوا من انتزاع 4 مقاعد (بحسب الحصر العددي) من إجمالي المقاعد المخصصة لهذه الدوائر في جولة الإعادة، مما يعكس ثقة الناخبين في الوجوه المستقلة وقدرتها على المنافسة أمام مرشحي الأحزاب.

ورصدت عدسات الكاميرات مشاهد احتفالية استثنائية عقب إعلان المؤشرات الأولية، حيث احتشد أنصار المرشح المستقل ياسر منصور قدح في مسيرة ضخمة امتدت لأكثر من 7 كيلومترات، بدأت من مقر لجنة الفرز بمدينة طوخ وصولًا إلى مسقط رأسه بقرية "الدير".

وفي مشهد آخر، احتفل المرشح المستقل سمير بيومي بدائرة قليوب والقناطر بطريقة مبتكرة، حيث استقل "لودر" وسط تجمع هائل من مؤيديه الذين طافوا به شوارع الدائرة تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز بالمقعد البرلماني.

نتائج الحصر العددي حسب الدوائر:

1. دائرة قليوب والقناطر الخيرية

أعلنت اللجنة العامة الحصر العددي للأصوات الصحيحة، حيث تصدر مرشحو "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" والمستقلين المشهد:

كريم عزت (مستقبل وطن): 74,347 صوتًا.

محمود مرسي (حماة الوطن): 68,657 صوتًا.

سمير البيومي (مستقل): 65,215 صوتًا.

2. دائرة طوخ وقها

أظهر الحصر العددي تقدم مرشح حزب مستقبل وطن ومنافسه المستقل:

مصطفى النفيلي (مستقبل وطن): 66,597 صوتًا.

ياسر قدح (مستقل): 44,643 صوتًا.

بذلك يتقدم النفيلي وقدح للمنافسة على مقعدي الدائرة.

3. دائرة شبين القناطر

جاء الحصر العددي للأصوات الصحيحة (55,755 صوتًا) على النحو التالي:

عبد العزيز محمد حسين الصفتي: 34,163 صوتًا.

عادل السعيد حسن القرم: 21,592 صوتًا.

4. دائرة الخانكة والخصوص والعبور

كشفت اللجنة العامة عن نتائج الحصر العددي بالدائرة الخامسة:

حاتم محمد عبد العزيز الشامي: 29,182 صوتًا.

أحمد عباس خليل: 12,462 صوتًا.

وتظل هذه النتائج هي "حصر عددي" أولي لأصوات الناخبين، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج والفصل في الطعون إن وجدت.

