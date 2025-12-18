الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: ليس من حق المندوب حضور الفرز أو استلام الحصر العددي للأصوات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن دور المندوب في اللجان الفرعية ينتهي عند الساعة التاسعة مساءً، ويبدأ بعدها دور الوكيل أو المترشح إذا رغب في حضور عملية الفرز داخل الجان. 

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي، أن حضور المندوب لعملية الفرز ليس من حقه القانوني، بينما يحق للوكيل الذي يحمل التوكيل عام أو خاص متابعة عملية الفرز دون تعطيل، واستلام الحصر العددي للأصوات.

وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لتمكين كل من لديه توكيل عام أو خاص، أو المرشح نفسه، من حضور عملية الفرز واستلام الحصر العددي للأصوات.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الإعلان الذي يتم من قبل رؤساء اللجان العامة يُعد إعلانًا للحصر العددي فقط، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، مؤكدًا أن النتيجة الرسمية يتم إعلانها فقط من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها.

