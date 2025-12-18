انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: ليس من حق المندوب حضور الفرز أو استلام الحصر العددي للأصوات

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن دور المندوب في اللجان الفرعية ينتهي عند الساعة التاسعة مساءً، ويبدأ بعدها دور الوكيل أو المترشح إذا رغب في حضور عملية الفرز داخل الجان.

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي، أن حضور المندوب لعملية الفرز ليس من حقه القانوني، بينما يحق للوكيل الذي يحمل التوكيل عام أو خاص متابعة عملية الفرز دون تعطيل، واستلام الحصر العددي للأصوات.

وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لتمكين كل من لديه توكيل عام أو خاص، أو المرشح نفسه، من حضور عملية الفرز واستلام الحصر العددي للأصوات.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الإعلان الذي يتم من قبل رؤساء اللجان العامة يُعد إعلانًا للحصر العددي فقط، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، مؤكدًا أن النتيجة الرسمية يتم إعلانها فقط من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.