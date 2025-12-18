الخميس 18 ديسمبر 2025
منتخب المغرب بطلا لكأس العرب بالفوز على الأردن 2/3

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعد الفوز على الأردن 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العرب والمقام في قطر.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

سجل أسامة طنان هدف المغرب في شباك الأردن بالدقيقة 4 من مسافة 50 مترا تقريبا وبتسديدة من منتصف ملعب أسود الأطلس، وأحرز عبد الرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 87 و100.

بينما أحرز علي علوان هدفي منتخب الأردن في الدقيقتين 47 و68 من ضربة جزاء.

تشكيل منتخب الأردن ضد المغرب 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الدهب.

خط الوسط: عصام السميري - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه.

خط الهجوم: أبو زريق شرارة - علي علوان - محمود مرضي.

تشكيل منتخب المغرب أمام الأردن 

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

مشوار الأردن نحو نهائي كأس العرب 2025

ووصل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية بعدما فاز بدور المجموعات، على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزًا كبيرا على مصر بثلاثية نظيفة في الجولة الختامية ليتأهل متصدرًا عن المجموعة الثالثة.

وفي ربع النهائي، حقق منتخب الأردن فوزًا مثيرًا على العراق بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة حقق الأردن الفوز على السعودية في نصف النهائي.

مشوار المغرب نحو نهائي كأس العرب 2025 

في المقابل، بدأ منتخب المغرب مشواره في المجموعة الثانية رفقة السعودية وعمان وجزر القمر، وتأهل متصدرًا برصيد 7 نقاط، حيث فاز على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع عمان 0-0 في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على السعودية 1-0 في الجولة الختامية.

وفي مرحلة خروج المغلوب، حقق المنتخب المغربي فوزًا على سوريا بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم فاز أمام الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

