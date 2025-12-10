وزير خارجية الاحتلال يرحب بإجراءات إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد "المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا أن الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لإسرائيل في مواجهة الاتهامات الدولية.

محادثات موسّعة في واشنطن.. تل أبيب وواشنطن على الخط نفسه في كل الملفات

وأكد وزير خارجية الاحتلال أنه أجرى محادثات جيدة وبنّاءة مع نظيره الأمريكي في العاصمة واشنطن، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تطوير التعاون الدبلوماسي وتعزيز التنسيق في الملفات المشتركة.

الشرق الأوسط على الطاولة..فرص جديدة وتحديات متصاعدة

وأوضح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي الفرص والتحديات القائمة في الشرق الأوسط، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتنامي الأزمات الأمنية والسياسية.

وأشار إلى أن الجانبين يعملان على توسيع مجالات الشراكة ومواجهة "التهديدات المشتركة" وفق وصفه.
 

الإدارة الأمريكية تطالب بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية

وطالبت الإدارة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.

واشنطن قد تفرض عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة الجنائية 


وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها، تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.

