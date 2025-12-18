18 حجم الخط

قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه ولا عن دور المقاومة"، محذرًا من "أخطار حقيقية تهدد بقاء لبنان".

مسئول في حزب الله: لن نتخلى عن السلاح





وأضاف محمود قماطي في مقابلة مع موقع "Lebanon on"، أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.

وتابع قماطي: إن عناصر الحزب هم أشباح جنوب الليطاني وصبر المقاومة ليس بلا حدود، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.

خارطة طريق لنزع سلاح حزب الله



وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مسؤولين من فرنسا والسعودية والولايات المتحدة أجروا محادثات مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم الخميس في باريس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح حزب الله".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وفق "رويترز"، إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وأضاف المتحدث أن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله".



وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في لبنان، وآخرها عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان ومناطق شرقي البلاد، وقت اجتماع المسؤولين لإجراء المحادثات.

ومن جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق، ويطالب الدولة بالضغط على الجهات الضامنة والمجتمع الدولي لردع إسرائيل.

