أخبار مصر

وزير الكهرباء ونظيره الأردني يشهدان مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة لعام 2026

توقيع عقد تبادل الطاقة
توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والأردن
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
 

توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والأردن


يأتي ذلك في إطار خطة العمل، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لنقل وتبادل الطاقة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرار لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها، وضمان تأمين واستقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية.

وقام بالتوقيع عن مصر المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن الجانب الأردني، الدكتور سفيان البطاينة مدير عام الشركة، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

يأتي تجديد التعاقد في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي حددت الإطار العام لتزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية، وذلك لتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهربائي بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة لما فيه مصلحة الطرفين والذي يأتي تأكيدًا لاستمرار التعاون المشترك، في ضوء توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي كدعامة رئيسية لاستقرار الشبكة الموحدة.

 
دعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة


أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيرًا إلى أن تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع المملكة الأردنية الهاشمية سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

وأوضح أن إجمالي كمية الطاقة التى تم نقلها إلى المملكة الأردنية خلال العام الجاري بلغت "306078000 ك.و.س" بإجمالي قيمة "28258461.35 دولارا"، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، ومنها مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والذى تمّ الانتهاء من مرحلته الأولى قدرة  1500 ميجاوات، وتنتهي المرحلة الثانية قدرة 1500 ميجاوات خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

من جانبه أكد الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، على علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى التعاون في مجالات الطاقة والذي يُعد نموذجا للتعاون بين الدول، موضحا استمرار التعاون لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات، فى إطار خدمة مشروع الربط الكهربائي العربي وتبادل الطاقة بين الدول العربية.
 

