أخبار مصر

الكهرباء تكشف حقيقة تحصيل 12 ألف جنيه لتغيير العدادات

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر حقيقة ما تم تداوله عن تحصيل مبالغ تصل إلى 12 ألف جنيه لتغيير عدادات الكهرباء، ونفت الشركة هذه الشائعات وأكدت عدم وجود أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن المواطنين أصبح بإمكانهم تسديد فواتير الكهرباء بكل سهولة من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية للكهرباء، التي تقدم 26 خدمة متكاملة بدءًا من طلب تركيب العداد وحتى الإجراءات النهائية لاستلام الخدمة، موضحًا أن المنصة تخضع للمتابعة المستمرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة لجميع المشتركين.

تحسين جودة الخدمة وقياس زمن تقديم الخدمات لضمان رضا المواطنين

وأشار عبد الغني إلى أن الوزارة حرصت خلال العام الماضي على تطبيق معايير الجودة وقياس الوقت الذي يحتاجه المواطن للحصول على الخدمة، من لحظة دخوله مركز الخدمة النموذجي وحتى استلامها، بهدف تحسين تجربة المشتركين وضمان تقديم خدمة كهرباء عالية المستوى.

361 ألف نقطة شحن للعدادات مسبقة الدفع لتسهيل الخدمة لأكثر من 20 مليون مشترك

وبخصوص عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أوضح عبد الغني أن الوزارة وفرت 361 ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية لتسهيل وصول الخدمة لأكثر من 20 مليون عداد، مؤكّدًا أن شركات الكهرباء تعمل على تسهيل عملية السداد دون أي زيادة في الأسعار، كما أكد رئيس الوزراء في آخر مؤتمر صحفي، لضمان حصول المواطنين على الخدمة بسهولة ومرونة.

 استثمارات تاريخية بقيمة 2 تريليون جنيه لتعزيز جودة التشغيل وتطوير محطات الكهرباء

وأضاف عبد الغني أن الوزارة استثمرت نحو 2 تريليون جنيه خلال العقد الأخير في قطاع الكهرباء، مع متابعة ميدانية دقيقة من القيادات، وإعداد فرق دعم وطوارئ ولجان متابعة وتفتيش، إلى جانب منظومة شكاوى إلكترونية عبر الوزارة والمنصة الحكومية، مشيرًا إلى جهود تحسين جودة التشغيل في محطات الإنتاج، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا.

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

