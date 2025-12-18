الخميس 18 ديسمبر 2025
الكهرباء: نقل طاقة إلى الأردن بأكثر من 28 مليون دولار خلال 2025

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجها استراتيجيا لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار 

وأكد وزير الكهرباء أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

وأشار إلي أن تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع الأردن سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وأوضح أن إجمالي كمية الطاقة التى تم نقلها إلى المملكة الأردنية خلال العام الجاري بلغت "306078000 ك.و.س" بإجمالي قيمة "28258461.35 دولارا"، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، ومنها مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والذى تمّ الانتهاء من مرحلته الأولى قدرة  1500 ميجاوات، وتنتهي المرحلة الثانية قدرة 1500 ميجاوات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلي استمرار تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

