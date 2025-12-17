الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظ بورسعيد يتابع جولة الإعادة بانتخابات النواب من غرفة العمليات (صور)

غرفة العمليات ببورسعيد، فيتو
ترأس اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير إعادة انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول، وذلك منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين. 

جولة الإعادة ببورسعيد 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والعميد  مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة والجهات الأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية. 

فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة ببورسعيد 

واطمأن  المحافظ؛ على فتح جميع اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب في مواعيدها المحددة وانتظام استقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر إجراءات تنظيمية تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

غرفة العمليات ببورسعيد، فيتو 

271084 ناخبا على مستوى بورسعيد 

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن 22 مقرا انتخابيا جاهز لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة ليدلون بأصواتهم خلال يومي إعادة الانتخابات (17 و18) من ديسمبر الجاري.

كما تأكد محافظ بورسعيد؛ من توافر التجهيزات اللوجيستية  الكاملة التي تضمن انتظام العملية الانتخابية داخل مقار الانتخابات الخاص بمجلس النواب بكافة المدارس على مستوى المحافظة، ووصول القضاة مقار الانتخابات وتواجد كافة الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية داخل المدارس

التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية من أجل الانتخابات 

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات الخدمية والمرافق الحيوية، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات خلال فترة انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وسط تواجد مكثف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناشد محافظ بورسعيد  المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

وأكد " اللواء محب حبشي" أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال إعادة انتخابات مجلس النواب،  حيث تمت مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين والنظافة وتوافر وسائل الإعاشة للموظفين ورجال الأمن، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن البورسعيدي وحرصه على أداء واجبه الوطني.

