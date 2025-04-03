الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مالي تصنف أوكرانيا دولة إرهابية

مالى، فيتو
مالى، فيتو

صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل.

اجتماع وزراء خارجية روسيا وتحالف دول الساحل

وقال وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.
وقال عبد الله ديوب خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وتحالف دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين (في منطقة الساحل)، وتدعمهم".

ميثاق إنشاء اتحاد دول الساحل

واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.
وفي يوليو الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مالي أوكرانيا أوكرانيا كدولة إرهابية منطقة الساحل أوكرانيا دولة إرهابية

مواد متعلقة

روسيا: هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة يؤكد عجزها عن التوصل لاتفاقيات

فنلندا تقترح على ترامب هذا الموعد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

مأساة الذهب، 48 قتيلا في انهيار منجم بـ مالي

مقتل وإصابة 38 مدنيا في كمين نصبه مسلحون شمال شرق مالي

الأكثر قراءة

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

زغلول صيام يكتب: وكان فين الخطيب ولبيب لما باركوا رابطة مطعون في شرعيتها ؟! وايه لازمة بيانات ليلة العيد؟! ومتى نحترم اللوائح والقوانين؟!

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لثلاثة مواسم

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

المصري البورسعيدي يكرم مشجعه المعمر بعد اهتمام الكاف

وزير العمل يوجه بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

منوعات

المزيد

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين وطلاب المدارس في شهر أبريل 2025 ( انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع قريبًا

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية