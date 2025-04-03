مالي تصنف أوكرانيا دولة إرهابية

صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل.

اجتماع وزراء خارجية روسيا وتحالف دول الساحل

وقال وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.

وقال عبد الله ديوب خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وتحالف دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين (في منطقة الساحل)، وتدعمهم".

ميثاق إنشاء اتحاد دول الساحل

واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.

وفي يوليو الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.



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