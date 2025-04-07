قررت السلطات الجزائرية ابتداء من الإثنين غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتوجهة إليها، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الاختراقات المتكررة" للمجال الجوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نشرته مساء اليوم الإثنين، 7 أبريل، أن "الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي".

الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف البيان: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل 2025".

وأعربت الحكومة الجزائر في وقت سابق من صباح اليوم، عبر بيان لوزارة الخارجية، عن امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، يوم أمس.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجيش الجزائري أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة انتهكت المجال الجوي للبلاد.

مالي والنيجر وبوركينا فاسو قررت استدعاء سفرائها من الجزائر

ويوم أمس، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها قررت استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط الطائرة المسيرة.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها "تأسف لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه".

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