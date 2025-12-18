الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح تساعدك فى تقليل نمو شعر الجسم

بشرة الجسم
بشرة الجسم
18 حجم الخط

 تعاني الكثير من النساء من مشكلة نمو شعر الجسم الزائد، والتي قد تكون مزعجة من الناحية الجمالية أو النفسية، لذا تحرص النساء على التخلص منه.

ورغم أن إزالة الشعر أمر شائع، إلا أن تقليل معدل نموه مع الوقت هو الهدف الأهم، للتخلص منه نهائيا ولأن الليزر مكلف تبحث النساء عن الوصفات الطبيعية الفعالة.

أسباب زيادة نمو شعر الجسم

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب زيادة نمو شعر الجسم:-

  • العوامل الوراثية.
  • الاضطرابات الهرمونية مثل تكيس المبايض.
  • زيادة هرمون الأندروجين.
  • بعض الأدوية مثل الكورتيزون.
  • التوتر والضغط النفسي.
  • زيادة الوزن والسمنة.

وأضافت نادية، أن معالجة السبب تساعد بشكل كبير في الحد من المشكلة، وهناك وصفات طبيعية تساعد فى تقليل نمو الشعر، منها:-

أولا الكركم وماء الورد

  • يساعد الكركم على إضعاف بصيلات الشعر مع الاستمرار.
  • يخلط الكركم مع ماء الورد حتى تتكون عجينة.
  • توضع على الجلد لمدة 20 دقيقة ثم تفرك بلطف.
  • تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.
نصائح لتقليل نمو شعر الجسم 
نصائح لتقليل نمو شعر الجسم 

ثانيا السكر والليمون والعسل

  • يعمل هذا الخليط على إزالة الشعر من الجذور وتقليل كثافته.
  • الليمون يساعد على تفتيح الجلد وإضعاف البصيلات.
  • يستخدم مرة كل أسبوعين.

ثالثا دقيق الحمص والحليب

  • يعد من الوصفات الهندية القديمة.
  • يمزج دقيق الحمص مع الحليب وقليل من الكركم.
  • يوضع على الجلد حتى يجف ثم يفرك.
  • يساعد مع الوقت على تقليل سرعة نمو الشعر.

رابعا البابايا الخضراء

  • تحتوي على إنزيمات تضعف بصيلات الشعر.
  • تهرس مع القليل من زيت جوز الهند وتدلك بها البشرة.
  • تكرر مرة أسبوعيا.

العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر

وتابعت، أنه يجب العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر، وذلك من خلال:-

  • ترطيب الجلد بزيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو جوز الهند.
  • تقشير البشرة مرة أسبوعيا لمنع الشعر تحت الجلد.
  • تجنب التعرض للشمس بعد إزالة الشعر مباشرة.
  • استخدام جل الألوفيرا لتهدئة البشرة.
txt

أفضل طرق طبيعية لتقشير البشرة، بدون التهابات لنضارة صحية

txt

كيفية الحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة في الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بشرة الجسم البشرة إزالة الشعر نصائح لتقليل نمو شعر الجسم العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أفضل 10 مكونات طبيعية، لتفتيح البشرة بدون مواد كيميائية

أخطاء شائعة تسبب جفاف البشرة في الشتاء، وحلولها الطبيعية

فوائد وأضرار استخدام الفازلين على البشرة

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads