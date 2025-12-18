نصائح تساعدك فى تقليل نمو شعر الجسم

18 حجم الخط

تعاني الكثير من النساء من مشكلة نمو شعر الجسم الزائد، والتي قد تكون مزعجة من الناحية الجمالية أو النفسية، لذا تحرص النساء على التخلص منه.

ورغم أن إزالة الشعر أمر شائع، إلا أن تقليل معدل نموه مع الوقت هو الهدف الأهم، للتخلص منه نهائيا ولأن الليزر مكلف تبحث النساء عن الوصفات الطبيعية الفعالة.

أسباب زيادة نمو شعر الجسم

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب زيادة نمو شعر الجسم:-

العوامل الوراثية.

الاضطرابات الهرمونية مثل تكيس المبايض.

زيادة هرمون الأندروجين.

بعض الأدوية مثل الكورتيزون.

التوتر والضغط النفسي.

زيادة الوزن والسمنة.

وأضافت نادية، أن معالجة السبب تساعد بشكل كبير في الحد من المشكلة، وهناك وصفات طبيعية تساعد فى تقليل نمو الشعر، منها:-

أولا الكركم وماء الورد

يساعد الكركم على إضعاف بصيلات الشعر مع الاستمرار.

يخلط الكركم مع ماء الورد حتى تتكون عجينة.

توضع على الجلد لمدة 20 دقيقة ثم تفرك بلطف.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

نصائح لتقليل نمو شعر الجسم

ثانيا السكر والليمون والعسل

يعمل هذا الخليط على إزالة الشعر من الجذور وتقليل كثافته.

الليمون يساعد على تفتيح الجلد وإضعاف البصيلات.

يستخدم مرة كل أسبوعين.

ثالثا دقيق الحمص والحليب

يعد من الوصفات الهندية القديمة.

يمزج دقيق الحمص مع الحليب وقليل من الكركم.

يوضع على الجلد حتى يجف ثم يفرك.

يساعد مع الوقت على تقليل سرعة نمو الشعر.

رابعا البابايا الخضراء

تحتوي على إنزيمات تضعف بصيلات الشعر.

تهرس مع القليل من زيت جوز الهند وتدلك بها البشرة.

تكرر مرة أسبوعيا.

العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر

وتابعت، أنه يجب العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر، وذلك من خلال:-

ترطيب الجلد بزيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو جوز الهند.

تقشير البشرة مرة أسبوعيا لمنع الشعر تحت الجلد.

تجنب التعرض للشمس بعد إزالة الشعر مباشرة.

استخدام جل الألوفيرا لتهدئة البشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.