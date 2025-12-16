الجيش الروسي: إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق

18 حجم الخط

أعلن الجيش الروسي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الساعة 12:00 و16:00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة ما بين الساعة 12:00 و16:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية ".

وأوضحت أنه توزع إسقاط الطائرات المهاجمة على المناطق التالية:

10 فوق أراضي مقاطعة كالوغا

8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

2 فوق منطقة موسكو.

خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

يشار إلى أنه في ساعات الليلة الماضية، تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم جوي أوكراني واسع النطاق أسفر عن إسقاط 83 طائرة مسيّرة فوق 7 مناطق روسية.

وتواصل القوات الروسية استهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.