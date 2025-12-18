الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: نتطلع للتوسع في منشآت الجامعة الأهلية وعقد شراكات أجنبية (فيديو)

د. محمد سامي عبد
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
18 حجم الخط
ads

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، موقف منشآت جامعة القاهرة الأهلية التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام 2025 /2026، وأعداد الطلاب بها. 

وأكد في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه لن يأتي الوقت الذي سنقول فيه إن إنشاءات الجامعة الأهلية أو الجامعة الأم قد انتهت، لافتا إلى أن الجامعة تحرص دائما وأبدا على التوسع في إنشاءاتها.

وأضاف عبد الصادق، أن العملية التعليمية تقتضى التوسع في الإنشاءات نتيجة للكثافات الطلابية وازدياد الحاجة إلى التوسع في المعامل والمختبرات والمراكز، وغيرها من الأمور التي تخدم العملية التعليمية.

وأوضح أن المنشآت الموجودة حاليا في مقر جامعة القاهرة الدولية بوصلة دهشور بـمدينة السادس من أكتوبر، تؤدي الغرض بشكل جيد فيما يتعلق بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، مبديا تطلعه إلى مضاعفة الإنشاءات.

وقال عبد الصادق، إن جامعة القاهرة الأهلية تمتلك 280 فدانا جنوب طريق الواحات مخصصة لها وستنتقل إليها فور الإنتهاء من المنشآت.

إنشاء جامعة خاصة بجامعة القاهرة 

وكشف أن جامعة القاهرة تسعى للدخول في شراكات مع جامعات أجنبية، كما أنها تسعى لأن يكون لديها كيان خاص أو جامعة خاصة بجامعة القاهرة، سواء يتبع الجامعة الأم أو الجامعة الأهلية.

ونبه عبد الصادق إلى أن هذا كله يأتي في إطار الخطط المستقبلية التي تسير فيها الجامعة بشكل تدريجي، قائلا:"لكن علينا اولا أن نعمل على استقرار الأمور في الجامعة الأهلية".

ونوه إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية بدأت في سبتمبر الماضي، ويوجد بها الآن ما يقرب من 3 آلاف طالب، مؤكدا أن الأعداد ستتزايد تباعا خلال العام الدراسي الجاري، أو الأعوام الدراسية القادمة، وبالتالي علينا يجب الحرص على أن تكون الأماكن مهيأة لاستيعاب جميع الطلاب الجدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة جامعة القاهرة الأهلية وصلة دهشور مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات جامعة خاصة العام الدراسي

مواد متعلقة

20 مليون جنيه إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري بمدينة أكتوبر

رئيس جامعة القاهرة: نرحب بتعزيز التعاون مع الجامعات البلغارية

الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان

جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads