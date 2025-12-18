الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدا رفيع المستوى من "الصين" للاتصالات

18 حجم الخط

استضاف مركز التعلم والتعليم بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من جامعة الصين للاتصالات.

ترأس الزيارة الدكتور لياو شيانغتشونغ، رئيس مجلس جامعة الصين للاتصالات، يرافقه عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات بالجامعة.

وجاءت الزيارة بمبادرة من تحالف التفكير التصميمي العالمي، وهو شبكة دولية تشارك فيها كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الصين للاتصالات كعضوين فاعلين.

دمج التفكير التصميمي في العملية الأكاديمية

هدفت الزيارة بشكل أساسي إلى إجراء مناقشات معمقة حول الابتكار في التعليم ودمج التفكير التصميمي في العملية الأكاديمية، كما تناول الجانبان سبلًا متعددة للتعاون، من بينها التعلم القائم على المشاريع وتطوير برامج لتبادل الطلاب، مع اهتمام خاص بتوسيع فرص تعلم اللغة العربية.

جدير بالذكر أن جامعة الصين للاتصالات تتمتع بمكانة مرموقة على الساحة الأكاديمية العالمية، فقد تأسست عام 1954 لتكون أول جامعة إعلامية تُنشأ بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما تُعد من أوائل الجامعات التي أُدرجت ضمن مشروع “الجامعات العالمية المزدوجة” الذي تشرف عليه وزارة التعليم الصينية، وهي مؤسسة رئيسية ضمن "مشروع 2011" و"منصة ابتكار التخصصات المتقدمة 985".

كانت الجامعة تُعرف سابقًا باسم معهد بكين للإذاعة، قبل أن يتم تغيير اسمها رسميًا إلى جامعة الصين للاتصالات في أغسطس 2004.

وشارك أعضاء الوفد، خلال وجودهم في الحرم الجامعي، في جولة موسعة داخل معامل كلية العلوم والهندسة، شملت معمل الواقع الافتراضي، ومعامل علوم الحاسب الآلي، ومعمل الروبوتات، ومصنع الطوخي التعليمي للابتكار وريادة الأعمال حيث أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على التطبيق العملي للإمكانات التقنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكيفية تفاعل الطلاب مع أحدث التقنيات.

كما شملت الجولة أيضًا زيارات إلى حاضنة أعمال الجامعة "إي يو سي فينتشر لاب"، ومركز الابتكار، إلى جانب مكتب البرامج والخدمات الدولية واستوديوهات قسم الصحافة والإعلام حيث تم استعراض نماذج من أعمال الطلاب القائمة على التعلم امن خلال المشروعات، مما سلط الضوء على التزام الجامعة المستمر بالتعلم التجريبي والابتكار الذي يقوده الطلاب، وقدم رؤية واضحة لكيفية تحويل الطلاب للمعرفة النظرية إلى حلول واقعية وملموسة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد القوي على مستقبل هذه الشراكة الدولية بين المؤسستين، حيث صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مدير مركز التعلم والتعليم أن “هذه الزيارة تمثل فرصة واعدة للتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الصين للاتصالات كشريكين وعضوين في المجتمع العالمي للجامعات التي تضع التعلم التجريبي في صميم مهمتها ورؤيتها”.

