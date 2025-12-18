بعد هجوم سيدني، إحباط تحرك مريب بسيارتين باتجاه شاطئ بوندي

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أنها اعترضت سيارتين في سيدني بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف.

هجوم بوندي الإرهابي

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بوندي الإرهابي".

وكان هجوم بوندي قد أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا مجتمعين على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.

الشرطة أوقفت سيارة تقلّ رجالا من ولاية فيكتوريا

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الخميس، إن الشرطة أوقفت سيارة تقلّ رجالا من ولاية فيكتوريا في جنوب غرب سيدني، أثناء توجههم إلى شاطئ بوندي، وكانوا على الأرجح مسلحين، لأسباب مجهولة.

وأضافت: "تم توقيف خمسة رجال وتقييدهم بأصفاد بلاستيكية"، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد دوافع الموقوفين، الذين كانوا مراقبين من قبل السلطات في فيكتوريا.

العملية انتهت وأنه لا يوجد خطر على المجتمع

وأوضحت: "تم اعتراض سيارة هاتشباك ثانية، تحمل أيضا لوحات ترخيص من فيكتوريا، على بُعد بضعة شوارع، وأُلقي القبض على رجلين".

وأعلنت السلطات الأمنية، في بيان لها، أن العملية انتهت وأنه لا يوجد خطر على المجتمع.

إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة

جدير بالذكر أنه تقرر إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم "الإرهابي" الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، أمس الأربعاء. وتم اتخاذ القرار بالتشاور مع المجلس المحلي.

