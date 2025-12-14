الشرطة الأسترالية: إطلاق النار في شاطئ بوندي بسيدني هجوم إرهابي وارتفاع عدد الضحايا إلى 12

18 حجم الخط

قالت الشرطة الأسترالية، إن إطلاق النار في شاطئ بوندي بسيدني هجوم إرهابي وعدد القتلى ارتفع إلى 12.

وقالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد: نتعامل مع تهديد بوجود قنبلة في منطقة بوندي.

وبحسب إيه بي سي الأسترالية نقلا عن الشرطة قولها: نعمل على تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة بوندي.

سقوط 10 قتلى ونحو 60 جريحا في الحادث

بدوره، قال أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي: إن المشاهد في بوندي مروعة ومؤلمة والشرطة والفرق على الأرض لإنقاذ الأرواح، مضيفًا: على حكومة أستراليا التي تلقت عددا لا يحصى من التحذيرات أن تفيق وتتحمل مسؤولياتها.

وتابع: الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية نقلت 13 شخصا إلى المستشفى عقب إطلاق نار في شاطئ بوندي بسيدني.

كما أفادت وسائل إعلام أسترالية، بمقتل مسلح بالرصاص وآخر يتلقى العلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في سيدني.

وأطلق مسلحون النار على المشاركين في حفلة حانوكا في سيدني بأستراليا اليوم الأحد، وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 10 قتلى ونحو 60 جريحا في الحادث.

وأعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد، عن وقوع حادث عند شاطئ بوندي الشهير في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.

وقوع حادث عند شاطئ بوندي الشهير في سيدني

ودعت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بمنشور على إكس "الموجودين في مكان الواقعة إلى الاحتماء".

بالتزامن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: "نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جاريا في بوندي.. ونحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".

اعتقال شخصين على خلفية إطلاق النار

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على إكس، أشخاصا في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.

ولاحقًا أفادت الشرطة الأسترالية باعتقال شخصين على خلفية إطلاق النار خلال احتفالات بعيد "حانوكا" اليهودي، وفق رويترز.

بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نحو 2000 شخص كانوا في الاحتفال الذي تم استهدافه، حيث سمعت عشرات طلقات النار.

