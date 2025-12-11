البابا تواضروس: وجود الكنيسة في أي مكان يهدف لصناعة المواطن الصالح

18 حجم الخط

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر كيهك، مشيرا إلى ما يميز هذا الشهر من تسابيح وألحان روحية خاصة.

أدوار الكنيسة المساهمة في إعداد المواطن

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته لمدينة المرج أن من أهم أدوار الكنيسة المساهمة في إعداد المواطن الصالح من خلال ترسيخ القيم البناءة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وقال: "إنني في غاية السعادة بزيارة أهل المرج وكنيستكم الجميلة، والأنشطة الكثيرة التي شاهدتها مثل الحضانة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمكتبة ونشاط الأطفال والكورال. وأشكر مدرسة الشمامسة والألحان القوية التي قدموها، وأشكر خدامهم وآباءهم الذين يعلّمونهم ويقفون بجانبهم. كذلك أشكر نيافة الأنبا سيداروس على كلماته الطيبة وخدمته، وأشكر أبونا بيشوي وكلمته نيابة عن الكهنة الذين يخدمون معه".

ووجّه البابا تواضروس حديثه لآباء الكهنة قائلًا: "أقدّر تعبكم وخدمتكم في هذه المناطق، الله يعوضكم عن خدمتكم للشعب كبارًا وصغارًا. فأنتم تبذلون مجهودًا كبيرًا كما قال بولس الرسول: «إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ» (رو ٨: ٣٦). وأشكركم على الفيلم الوثائقي الذي استعرض تاريخ الكنيسة وعمل الله معكم من خلال خدمة الآباء والشمامسة والإمكانيات المتاحة التي تدعم امتداد الخدمة".

وأضاف قداسة البابا تواضروس: "إن وجود الكنيسة في أي مكان يعني إتاحة فرصة لصناعة المواطن الصالح. نحن نعمل مع كل المسؤولين في الدولة من أجل هذا الهدف الوطني. دور الكنيسة لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل التربية والتنشئة والمساهمة في إعداد الإنسان الصالح للمجتمع".

