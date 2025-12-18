مصرع مسن واندلاع حريق في شقة وحظيرة ماشية بمزرعة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

لقي مسن مصرعه، في حادث دراجة نارية بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فيما اندلع حريق في حظيرة ماشية، مساء الأربعاء، داخل مزرعة جنوب مدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في مزرعة بمدينة الخارجة، كما تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.



تبين انقلاب دراجة نارية بقرية "غرب الموهوب" التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن مصرع "وجدي محمد إدريس"، 64 عامًا، بعد إصابته كسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، بعد تحرير محضر لمباشرة التحقيقات.

وتبين اندلاع حريق في حظيرة ماشية داخل مزرعة في منطقة "عين ياسين" الزراعية جنوب مدينة الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتحاول حاليًّا السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران للمناطق المجاورة.

وجرى الدفع بسيارات فنطاس مياه من الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإخماد الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية والإطفاء.

إخماد حريق بمنزل بالخارجة

هذا فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، من إخماد حريق بمنزل سكني بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمنزل بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق بسطح منزل سكني بحي " السبط الشرقي" بمنطقة الخارجة القديمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداد السنة النيران للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.

