التحقيقات: تسرب غاز وتراكم الدهون وراء حريق مطعم شهير في جسر السويس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس  حول حريق نشب في مطعم بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة جسر السويس، أن تسرب الغاز السبب فضلا عن تراكم الدهون في المدخن ومواد أخرى أدت إلى تسارع اشتعال النيران.

ونجحت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في أحد العقارات بـمنطقة جسر السويس، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم شهير بجسر السويس
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بأحد العقارات بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

وبالفحص بتين اندلاع حريق داخل مطعم شهير بعقار مكون من 12 طابقًا بشارع الإنتاج بـمنطقة جسر السويس.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

