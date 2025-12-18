الخميس 18 ديسمبر 2025
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التعدى على طفلة في الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ي.ع.ب" بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ح.ع.ق".

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحى، والمستشار أمير مجدي دميان والمستشار محمد توفيق محمد وسكرتير المحكمة محمد ابو الخير.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8798 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ من والد المجني عليها، بقيام المتهم بمحاولة خطف نجلته للتعدي عليها.

تبين من التحقيقات، انه حالة قيام المجني عليها الطفلة "ح.ع.ن" 13 سنة، بشراء بعض مستلزمات المنزل، وعند عودتها كانت في حالة انهيار وبكاء، وعند سؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص، وهو المتهم تم تحديده بعد "ي.ع.ب" عاطل، اعتراضها في الطريق العام وهددها واقتيادها عنوة كرها عنها خلف أحد المنزل المنعزلة وقام بمحاولة خلع ملابسها ولمس أجزاء من جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها وحالت دون ذلك وهو خروج إحدى السيدات على إثر قيامها بالصراخ وأسرع المتهم بالفرار، تم تحديد المتهم من كاميرات المراقبة، وإلقاء القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

