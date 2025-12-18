إصابة شخصين سودانيي الجنسية بطلق نارى بقرية النقرة في أسوان

18 حجم الخط

أُصيب شخصين سودانيي الجنسية، اليوم الخميس، بطلق نارى من مجهولين فى واقعة غامضة شهدتها قرية النقرة التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ أمنى

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بإصابة شاب وسيدة بطلق نارى من مجهولين بقرية وادى النقرة، وتبين أنهما يحملان الجنسية السودانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بالفحص الطبى، تبين إصابة فاطمة عمر فاروق، 27 عامًا، بطلق نارى فى الرقبة، فيما أُصيب الطيب علاء الدين محمد، 35 عامًا، بطلق نارى فى القدم اليسرى، وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية المطلوبة لهما.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر أعمالها.

يذكر أنه أصيب 13 شخصا، امس الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، بالقرب من الكيلو 80 بنطاق مركز إدفو، دون وقوع وفيات.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، مع متابعة حالتهم الصحية.

