انقطاع الكهرباء بعدد من الولايات السودانية ومقتل 2 من عناصر الدفاع المدني

أعلنت شركة كهرباء السودان مقتل 2 من عناصر الدفاع المدني في محطة كهرباء المقرن بعطبرة نتيجة اعتداءات بالمسيرات.

استهداف محولات تغذية التيار الكهربائي بولايات سودانية

وقالت شركة كهرباء السودان في بيان: إن التيار الكهربائي توقف بولايات سودانية عدة بعد إصابات مباشرة استهدفت محولات تغذية التيار.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية قال في وقت سابق: إن أكثر من 1600 شخص قتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان منذ بداية هذا العام.

65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي

وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثقت 65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضا عن إصابة 276 شخصا.

وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي استهدفت مستشفى عسكريا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال جيبرييسوس: إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

شبكة أطباء السودان تلقى باللوم على قوات الدعم السريع

وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تعاد بناء المرافق وتستأنف الخدمات".

وألقت شبكة أطباء السودان، باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف المستشفى العسكري في الدلنج.

وكانت حصيلة ضحايا الدلنج ضمن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا في هجمات عبر إقليم كردفان منذ الرابع من ديسمبر الجاري، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

مسلحون قتلوا ما لا يقل عن 460 شخصا في المستشفى

وشملت الهجمات على المرافق الصحية هجوما شنته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بدارفور في أكتوبر، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 460 شخصا في المستشفى، وخطفوا أطباء وممرضين.

